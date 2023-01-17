Юшкова Анфиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1825
Муж: Юшков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дилакторская Александра Федоровна
Отец ребёнка: Юшков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Юшков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Юшков Иван Федорович
Отец ребёнка: Юшков Федор Иванович
Смерть
1869
Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния