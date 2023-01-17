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Юшкова Анфиса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1825

Муж: Юшков Федор Иванович

Погост Ильинский, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дилакторская Александра Федоровна

Отец ребёнка: Юшков Федор Иванович

Погост Ильинский, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Юшков Владимир Федорович

Отец ребёнка: Юшков Федор Иванович

Погост Ильинский, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Юшков Иван Федорович

Отец ребёнка: Юшков Федор Иванович

Погост Ильинский, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1869
Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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