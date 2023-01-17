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Дилакторский Дмитрий Степанович

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Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

1861

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Дилакторский Степан Никитич

Мать: не указана

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда Степана Никитича Дилакторского.
Образование
1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
16.05.1855 ст.
Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Посвящен во священника к Васильевской Едковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дилакторская Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Дилакторская Александра Федоровна

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дилакторская Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Дилакторская Александра Федоровна

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Дилакторский Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Дилакторская Александра Федоровна

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дилакторская Александра Федоровна

Смерть
1861
Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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