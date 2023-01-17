Дилакторский Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Дилакторский Степан Никитич
Мать: не указана
Сын священника Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда Степана Никитича Дилакторского.
Образование
1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
16.05.1855 ст.
Посвящен во священника к Васильевской Едковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дилакторская Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Дилакторская Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дилакторская Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Дилакторская Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Дилакторский Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Дилакторская Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1861