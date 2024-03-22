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Юшков Федор Иванович

Место рождения

Кихть, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Юшков Иван Федорович

Мать: не указана

Кихть, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
24.07.1818 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Семинарии с аттестатом 1 разряда.
Работа или профессия
19.02.1822 ст.
Погост Ильинский, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен в священника к Ильинской Засодимской церкви Кадниковского уезда. (По архивным клировым и исповедным ведомостям при данной церкви не обнаружен. Переводился?)
Бракосочетание
Около 1825

Жена: Юшкова Анфиса Петровна

Погост Ильинский, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
06.11.1826 ст.
Определен Благочинным.
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дилакторская Александра Федоровна

Мать ребёнка: Юшкова Анфиса Петровна

Погост Ильинский, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Юшков Владимир Федорович

Мать ребёнка: Юшкова Анфиса Петровна

Погост Ильинский, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Юшков Иван Федорович

Мать ребёнка: Юшкова Анфиса Петровна

Погост Ильинский, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
04.05.1837 ст.
Васильевский-Едский, Кубино-Озерский район, Северный край
По собственному желанию переведен на место священника к Васильевской Едковской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
10.12.1842 ст.
Определен Благочинным.
Работа или профессия
1855
Уволен от должности. Вместе с женой живут на содержании зятя, священника Дмитрия Дилакторского.
Смерть
1865
Васильевский-Едский, Кубино-Озерский район, Северный край
(ВЕВ. 1865 №15, стр.122)
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