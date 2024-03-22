Юшков Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Юшков Иван Федорович
Образование
24.07.1818 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Семинарии с аттестатом 1 разряда.
Работа или профессия
19.02.1822 ст.
Посвящен в священника к Ильинской Засодимской церкви Кадниковского уезда. (По архивным клировым и исповедным ведомостям при данной церкви не обнаружен. Переводился?)
Бракосочетание
Около 1825
Жена: Юшкова Анфиса Петровна
Работа или профессия
06.11.1826 ст.
Определен Благочинным.
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дилакторская Александра Федоровна
Мать ребёнка: Юшкова Анфиса Петровна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Юшкова Анфиса Петровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Юшков Иван Федорович
Мать ребёнка: Юшкова Анфиса Петровна
Работа или профессия
04.05.1837 ст.
По собственному желанию переведен на место священника к Васильевской Едковской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
10.12.1842 ст.
Определен Благочинным.
Работа или профессия
1855
Уволен от должности. Вместе с женой живут на содержании зятя, священника Дмитрия Дилакторского.
Смерть
1865
(ВЕВ. 1865 №15, стр.122)