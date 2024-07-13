Мозгина-Грисяк Валентина Войтиковна
Место рождения
Дата рождения15.11.1920
Дата смерти07.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабудаев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1938 по 1992
Рождение ребёнка
19.07.1941
Дочь: Симоненко-Бабудаева Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Бабудаев Алексей
Рождение ребёнка
27.01.1950
Дочь: Ленских-Мозгина Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Мозгин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.02.1951
Сын: Мозгин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Мозгин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.09.1953
Дочь: Гуркина-Мозгина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Мозгин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.07.1955
Дочь: Руденко-Мозгина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Мозгин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.04.1957
Отец ребёнка: Мозгин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.11.1958
Дочь: Иванова-Мозгина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Мозгин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.02.1961
Дочь: Потапова-Мозгина Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Мозгин Николай Афанасьевич
Смерть
07.08.1992