Мозгина-Грисяк Валентина Войтиковна 15.11.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМозгина-Грисяк Валентина Войтиковна

Мозгина-Грисяк Валентина Войтиковна

avatar

Место рождения

Петраковка, Киинская волость, Хабаровский уезд

Дата рождения

15.11.1920

Дата смерти

07.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1920

Отец: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович

Мать: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна

Петраковка, Киинская волость, Хабаровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабудаев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозгин Николай Афанасьевич

Место жительства
С 1938 по 1992
Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
19.07.1941

Дочь: Симоненко-Бабудаева Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Бабудаев Алексей

Рождение ребёнка
27.01.1950

Дочь: Ленских-Мозгина Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Мозгин Николай Афанасьевич

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
27.02.1951

Сын: Мозгин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мозгин Николай Афанасьевич

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
18.09.1953

Дочь: Гуркина-Мозгина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Мозгин Николай Афанасьевич

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
22.07.1955

Дочь: Руденко-Мозгина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Мозгин Николай Афанасьевич

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
27.04.1957

Сын: Мозгин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Мозгин Николай Афанасьевич

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
21.11.1958

Дочь: Иванова-Мозгина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Мозгин Николай Афанасьевич

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
24.02.1961

Дочь: Потапова-Мозгина Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Мозгин Николай Афанасьевич

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Смерть
07.08.1992
Широкий, город Райчихинск, Амурская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.