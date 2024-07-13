Грисяк Войтик (Войцех) Антонович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти16.11.1938
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Грисяк Антон Федорович
Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна
Дочь: Цикункова-Шабалина-Грисяк Мария Войтиковна
Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна
Дочь: Мозгина-Грисяк Валентина Войтиковна
Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна
Дочь: Саликова-Липкина-Грисяк Анна Войтиковна
Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна
Дочь: Грисяк Вера Войцеховна
Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна
Сын: Грисяк Владимир Войтихович
Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна
Сын: Грисяк Алексей Войтикович
Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна
Дочь: Грисяк Мария-Надежда Войтиковна
Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна
Дочь: Москаленко-Грисяк Нина Войтиковна
Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна