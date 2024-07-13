Грисяк Войтик (Войцех) Антонович 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грисяк Войтик (Войцех) Антонович

Место рождения

Гута-Молчанская, Вінницька область

Дата рождения

1888

Дата смерти

16.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Грисяк Антон Федорович

Мать: Грисяк Антонина Степановна

Гута-Молчанская, Вінницька область
Гражданство
1888
Гута-Молчанская, Вінницька область
Место жительства
С 1910 по 1921
деревня Петраковка Киинской волости Хабаровского уезда Приморской области с 1956 года не существует
Рождение ребёнка
17.04.1913

Сын: Грисяк Андрей Войтикович

Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна

Петраковка, Киинская волость, Хабаровский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1919

Дочь: Цикункова-Шабалина-Грисяк Мария Войтиковна

Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна

Петраковка, Киинская волость, Хабаровский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1920

Дочь: Мозгина-Грисяк Валентина Войтиковна

Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна

Петраковка, Киинская волость, Хабаровский уезд
Место жительства
С 1921 по 1938
село Духовское-Троицкое Буреинского района Амурской области
Рождение ребёнка
10.03.1922

Дочь: Саликова-Липкина-Грисяк Анна Войтиковна

Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
09.06.1925

Сын: Грисяк Петр Войтикович

Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Грисяк Иван Войцехович

Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна

село Троицкое Бурейского Района Амурской области
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Грисяк Вера Войцеховна

Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна

село Троицкое Бурейского Района Амурской области
Рождение ребёнка
01.09.1931

Сын: Грисяк Владимир Войтихович

Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна

село Троицкое Бурейского Района Амурской области
Рождение ребёнка
20.01.1934

Сын: Грисяк Алексей Войтикович

Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
28.04.1936

Дочь: Грисяк Мария-Надежда Войтиковна

Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Смерть
16.11.1938
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
11.12.1938

Дочь: Москаленко-Грисяк Нина Войтиковна

Мать ребёнка: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна

Широкий, город Райчихинск, Амурская область

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