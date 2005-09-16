Грисяк Алексей Войтикович 20.01.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грисяк Алексей Войтикович

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Место рождения

Зельвино

Дата рождения

20.01.1934

Дата смерти

16.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1934

Отец: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович

Мать: Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грисяк-Барышева Юлия Петровна

Рождение ребёнка
25.06.1958

Сын: Грисяк Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Грисяк-Барышева Юлия Петровна

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
17.02.1960

Сын: Грисяк Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Грисяк-Барышева Юлия Петровна

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
17.12.1962

Дочь: Ребезова-Грисяк Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Грисяк-Барышева Юлия Петровна

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.04.1965

Сын: Грисяк Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Грисяк-Барышева Юлия Петровна

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
12.04.1977

Дочь: Наринская-Грисяк Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Грисяк-Барышева Юлия Петровна

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Место жительства
По 2005
Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Смерть
16.09.2005
Широкий, город Райчихинск, Амурская область

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