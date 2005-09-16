Грисяк Алексей Войтикович
Место рождения
Дата рождения20.01.1934
Дата смерти16.09.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1958
Сын: Грисяк Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Грисяк-Барышева Юлия Петровна
Рождение ребёнка
17.02.1960
Мать ребёнка: Грисяк-Барышева Юлия Петровна
Рождение ребёнка
17.12.1962
Дочь: Ребезова-Грисяк Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Грисяк-Барышева Юлия Петровна
Рождение ребёнка
03.04.1965
Сын: Грисяк Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Грисяк-Барышева Юлия Петровна
Рождение ребёнка
12.04.1977
Дочь: Наринская-Грисяк Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Грисяк-Барышева Юлия Петровна
Место жительства
По 2005
Смерть
16.09.2005