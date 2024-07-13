Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти24.08.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович
Дочь: Цикункова-Шабалина-Грисяк Мария Войтиковна
Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович
Дочь: Мозгина-Грисяк Валентина Войтиковна
Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович
Дочь: Саликова-Липкина-Грисяк Анна Войтиковна
Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович
Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович
Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович
Дочь: Грисяк Вера Войцеховна
Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович
Сын: Грисяк Владимир Войтихович
Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович
Сын: Грисяк Алексей Войтикович
Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович
Дочь: Грисяк Мария-Надежда Войтиковна
Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович
Дочь: Москаленко-Грисяк Нина Войтиковна
Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович