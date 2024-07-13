Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грисяк-Логузинская-Лагодинская Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

24.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Гражданство
1892
Молчаны, Вінницька область
Место жительства
С 1910 по 1921
село Духовское-Троицкое Буреинского района Амурской области
Рождение ребёнка
17.04.1913

Сын: Грисяк Андрей Войтикович

Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович

Петраковка, Киинская волость, Хабаровский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1919

Дочь: Цикункова-Шабалина-Грисяк Мария Войтиковна

Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович

Петраковка, Киинская волость, Хабаровский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1920

Дочь: Мозгина-Грисяк Валентина Войтиковна

Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович

Петраковка, Киинская волость, Хабаровский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1922

Дочь: Саликова-Липкина-Грисяк Анна Войтиковна

Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
09.06.1925

Сын: Грисяк Петр Войтикович

Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Грисяк Иван Войцехович

Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович

село Троицкое Бурейского Района Амурской области
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Грисяк Вера Войцеховна

Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович

село Троицкое Бурейского Района Амурской области
Рождение ребёнка
01.09.1931

Сын: Грисяк Владимир Войтихович

Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович

село Троицкое Бурейского Района Амурской области
Рождение ребёнка
20.01.1934

Сын: Грисяк Алексей Войтикович

Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович

Рождение ребёнка
28.04.1936

Дочь: Грисяк Мария-Надежда Войтиковна

Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Место жительства
С 1938 по 1972
Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
11.12.1938

Дочь: Москаленко-Грисяк Нина Войтиковна

Отец ребёнка: Грисяк Войтик (Войцех) Антонович

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Смерть
24.08.1972
Широкий, город Райчихинск, Амурская область

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