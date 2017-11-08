Ленских-Мозгина Тамара Николаевна 27.01.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ленских-Мозгина Тамара Николаевна

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Место рождения

Широкий, город Райчихинск, Амурская область

Дата рождения

27.01.1950

Дата смерти

08.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1950

Отец: Мозгин Николай Афанасьевич

Мать: Мозгина-Грисяк Валентина Войтиковна

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленских Владимир Степанович

Рождение ребёнка
01.12.1973

Дочь: Ленских Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Ленских Владимир Степанович

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
27.09.1983

Сын: Ленских Константин Владимирович

Отец ребёнка: Ленских Владимир Степанович

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Смерть
08.11.2017
Широкий, город Райчихинск, Амурская область

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