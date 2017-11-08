Ленских-Мозгина Тамара Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1950
Дата смерти08.11.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1973
Дочь: Ленских Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Ленских Владимир Степанович
Рождение ребёнка
27.09.1983
Сын: Ленских Константин Владимирович
Отец ребёнка: Ленских Владимир Степанович
Смерть
08.11.2017