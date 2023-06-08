Чорикова Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 или 1798
Дата смерти03.04.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 или 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1818
Дочь: Чорикова (Чорикова) Матрона Спиридоновна
Отец ребёнка: Чориков Спиридон Илларионович
Рождение ребёнка
14.01.1822
Сын: Чориков Савелий Спиридонович
Отец ребёнка: Чориков Спиридон Илларионович
Рождение ребёнка
03.12.1823
Дочь: Чорикова Варвара Спиридоновна
Отец ребёнка: Чориков Спиридон Илларионович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Чорикова (Чорикова) Евдокия Спиридоновна
Отец ребёнка: Чориков Спиридон Илларионович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Чорикова (Чорикова) Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Чориков Спиридон Илларионович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Чориков Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Чориков Спиридон Илларионович
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна
Отец ребёнка: Чориков Спиридон Илларионович
Смерть
03.04.1863