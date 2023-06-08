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Чорикова Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 или 1798

Дата смерти

03.04.1863

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 или 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чориков Спиридон Илларионович

Рождение ребёнка
04.11.1818

Дочь: Чорикова (Чорикова) Матрона Спиридоновна

Отец ребёнка: Чориков Спиридон Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1822

Сын: Чориков Савелий Спиридонович

Отец ребёнка: Чориков Спиридон Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.12.1823

Дочь: Чорикова Варвара Спиридоновна

Отец ребёнка: Чориков Спиридон Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Чорикова (Чорикова) Евдокия Спиридоновна

Отец ребёнка: Чориков Спиридон Илларионович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Чорикова (Чорикова) Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Чориков Спиридон Илларионович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чориков Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Чориков Спиридон Илларионович

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна

Отец ребёнка: Чориков Спиридон Илларионович

Смерть
03.04.1863
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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