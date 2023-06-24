Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Чориков Спиридон Илларионович

Мать: Чорикова Варвара Васильевна

Бракосочетание
06.11.1855

Муж: Малахов Иван Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.01.1857

Дочь: Малахова (Малахова) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Малахов Иван Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1859

Сын: Малахов Петр Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1862

Сын: Малахов Тихон Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1863

Дочь: Малахова (Малахова) Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Малахов Иван Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.12.1867

Дочь: Малахова (Малахова) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Малахов Иван Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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