Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Бракосочетание
06.11.1855
Рождение ребёнка
11.01.1857
Дочь: Малахова (Малахова) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Малахов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
05.06.1859
Отец ребёнка: Малахов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
12.06.1862
Отец ребёнка: Малахов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
11.10.1863
Дочь: Малахова (Малахова) Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Малахов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
23.12.1867
Дочь: Малахова (Малахова) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Малахов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно