Малахов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Малахов Михаил Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1855
Рождение ребёнка
11.01.1857
Дочь: Малахова (Малахова) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Малахова (Малахова) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1859
Мать ребёнка: Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна
Рождение ребёнка
12.06.1862
Мать ребёнка: Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна
Рождение ребёнка
11.10.1863
Дочь: Малахова (Малахова) Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна
Рождение ребёнка
23.12.1867
Дочь: Малахова (Малахова) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна
Смерть
Неизвестно