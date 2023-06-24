Малахов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалахов Иван Михайлович

Малахов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Малахов Михаил Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1855

Жена: Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.01.1857

Дочь: Малахова (Малахова) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Малахова (Малахова) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1859

Сын: Малахов Петр Иванович

Мать ребёнка: Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1862

Сын: Малахов Тихон Иванович

Мать ребёнка: Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1863

Дочь: Малахова (Малахова) Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.12.1867

Дочь: Малахова (Малахова) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Малахова (Чорикова) Агафия Спиридоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.