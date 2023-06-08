Чориков Иван Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1853
Дочь: Чорикова (Чорикова) Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Акимовна
Рождение ребёнка
12.06.1855
Дочь: Чорикова (Чорикова) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Акимовна
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1872
Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Акимовна
Смерть
Неизвестно