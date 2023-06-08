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Чориков Иван Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Чориков Спиридон Илларионович

Мать: Чорикова Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чорикова Анастасия Акимовна

Рождение ребёнка
24.08.1853

Дочь: Чорикова (Чорикова) Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1855

Дочь: Чорикова (Чорикова) Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Чориков Филипп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1872

Сын: Чориков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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