Чорикова Анастасия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чорикова Анастасия Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1853

Дочь: Чорикова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Чориков Иван Спиридонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1855

Дочь: Чорикова Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Чориков Иван Спиридонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Чорикова Акилина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чориков Иван Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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