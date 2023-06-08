Чорикова Анастасия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1853
Дочь: Чорикова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Чориков Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
12.06.1855
Дочь: Чорикова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Чориков Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Чорикова Акилина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно