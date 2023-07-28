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Чориков Савелий Спиридонович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.01.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1822

Отец: Чориков Спиридон Илларионович

Мать: Чорикова Варвара Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.02.1852

Сын: Чориков Георгий Савельевич

Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.08.1854

Дочь: Чорикова Васса Савельевна

Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1857

Дочь: Чорикова Акилина Савельевна

Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чорикова Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно