Чориков Савелий Спиридонович
Место рождения
Дата рождения14.01.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1822
Рождение ребёнка
06.02.1852
Сын: Чориков Георгий Савельевич
Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
21.08.1854
Дочь: Чорикова Васса Савельевна
Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
12.06.1857
Дочь: Чорикова Акилина Савельевна
Мать ребёнка: Чорикова Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно