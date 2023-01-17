Песюков Андрей Борисович
Место рождения
Дата рождения11.04.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1983
Мать ребёнка: Песюкова Татьяна Генадиевна
Рождение ребёнка
12.04.1986
Дочь: Песюкова Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Песюкова Татьяна Генадиевна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно