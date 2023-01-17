Песюков Андрей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПесюков Андрей Борисович

Песюков Андрей Борисович

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

11.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1983

Сын: Песюков Павел Андреевич

Мать ребёнка: Песюкова Татьяна Генадиевна

Рождение ребёнка
12.04.1986

Дочь: Песюкова Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Песюкова Татьяна Генадиевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Песюкова Татьяна Генадиевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close