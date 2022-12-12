Песюкова (Князева) Татьяна Генадиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1983
Отец ребёнка: Песюков Андрей Борисович
Рождение ребёнка
12.04.1986
Дочь: Песюкова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Песюков Андрей Борисович
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно