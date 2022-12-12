Песюкова (Князева) Татьяна Генадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песюкова (Князева) Татьяна Генадиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1983

Сын: Песюков Павел Андреевич

Отец ребёнка: Песюков Андрей Борисович

Рождение ребёнка
12.04.1986

Дочь: Песюкова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Песюков Андрей Борисович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песюков Андрей Борисович

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