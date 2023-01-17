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Песюкова Ксения Андреевна
Песюкова Ксения Андреевна
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Место рождения
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
Дата рождения
12.04.1986
Пол
Женский
Отец
Песюков Андрей Борисович
1961 г.р.
Мать
Песюкова (Князева) Татьяна Генадиевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1986
Отец:
Песюков Андрей Борисович
Мать:
Песюкова Татьяна Генадиевна
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
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