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Бобков Федор Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1906

Сын: Бобков Василий Федоров

Мать ребёнка: Бобкова Матрона Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1909

Сын: Бобков Феодор Федоров

Мать ребёнка: Бобкова Матрона Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1911

Сын: Бобков Федор Федоров

Мать ребёнка: Бобкова Матрона Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1912

Сын: Бобков Михаил Федоров

Мать ребёнка: Бобкова Матрона Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова Матрона Ефимова

Смерть
Неизвестно
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