Бобков Федор Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1906
Мать ребёнка: Бобкова Матрона Ефимова
Рождение ребёнка
25.12.1909
Мать ребёнка: Бобкова Матрона Ефимова
Рождение ребёнка
25.10.1911
Сын: Бобков Федор Федоров
Мать ребёнка: Бобкова Матрона Ефимова
Рождение ребёнка
20.09.1912
Мать ребёнка: Бобкова Матрона Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобкова Матрона Ефимова
Смерть
Неизвестно