Бобков Михаил Федоров
Место рождения
Дата рождения20.09.1912
Дата смерти18.04.1945
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1912
Отец: Бобков Федор Федоров
Мать: Бобкова Матрона Ефимова
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Николаевна
Смерть
18.04.1945
Германия, д. Нейхаузен
Причина смерти: убит | д. Нейхаузен, Германия
Похороны
Неизвестно
Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область