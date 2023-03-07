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Бобков Михаил Федоров

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.09.1912

Дата смерти

18.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1912

Отец: Бобков Федор Федоров

Мать: Бобкова Матрона Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Николаевна

Смерть
18.04.1945
Германия, д. Нейхаузен
Причина смерти: убит | д. Нейхаузен, Германия
Похороны
Неизвестно
Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
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