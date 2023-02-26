Павлюченков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлюченков Иван

Павлюченков Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Павлюченков Афонасий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Феня Ивановна

Мать ребёнка: Павлюченкова Татьяна

д.Середки Руднянского района
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Павлюченкова Татьяна

д.Середки Руднянского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Павлюченкова Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close