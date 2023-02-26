Павлюченков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Павлюченков Афонасий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Феня Ивановна
Мать ребёнка: Павлюченкова Татьяна
д.Середки Руднянского района
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Павлюченкова Татьяна
д.Середки Руднянского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлюченков Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Павлюченкова Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно