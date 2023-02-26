(Павлюченкова) Феня Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлюченкова) Феня Ивановна

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Место рождения

д.Середки Руднянского района

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Около 2001

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Павлюченков Иван

Мать: Павлюченкова Татьяна

д.Середки Руднянского района
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2001
г.Рудня Смоленской обл.
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