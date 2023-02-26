(Павлюченкова) Феня Ивановна
Место рожденияд.Середки Руднянского района
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиОколо 2001
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Павлюченков Иван
Мать: Павлюченкова Татьяна
д.Середки Руднянского района
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2001
г.Рудня Смоленской обл.