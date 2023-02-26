Павлюченкова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченкова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Феня Ивановна

Отец ребёнка: Павлюченков Иван

д.Середки Руднянского района
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Павлюченков Иван

д.Середки Руднянского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченков Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Павлюченков Иван

Смерть
Неизвестно
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