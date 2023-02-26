Павлюченков Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлюченков Иван
Мать: Павлюченкова Татьяна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Середки Руднянского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Середки Руднянского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлюченков Василий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Середки Руднянского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно