Павлюченков Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченков Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлюченков Иван

Мать: Павлюченкова Татьяна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Середки Руднянского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Середки Руднянского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченков Василий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Середки Руднянского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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