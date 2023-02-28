Пелагия Кодратова
Место рождения
Дата рождения04.10.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1819
Отец: Горюнов Кодрат Ильин
Мать: Анна Яковлева
Бракосочетание
21.05.1836
Муж: Исидор Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1843
Сын: Стефан Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Емельянов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно