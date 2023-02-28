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Пелагия Кодратова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.10.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1819

Отец: Горюнов Кодрат Ильин

Мать: Анна Яковлева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.05.1836

Муж: Исидор Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1843

Сын: Стефан Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Емельянов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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