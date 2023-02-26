Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

06.04.1835

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1806

Дочь: Александра Павлова

Отец ребёнка: Павел Михайлов

д.Трубки
Рождение ребёнка
04.12.1809

Сын: Савва Кодратов

Отец ребёнка: Горюнов Кодрат Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Роман Кодратов

Отец ребёнка: Горюнов Кодрат Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Евдокия Кодратова

Отец ребёнка: Горюнов Кодрат Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1819

Дочь: Пелагия Кодратова

Отец ребёнка: Горюнов Кодрат Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов Кодрат Ильин

Смерть
06.04.1835
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Сырицском кладбище
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