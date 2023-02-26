Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти06.04.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1806
Дочь: Александра Павлова
Отец ребёнка: Павел Михайлов
д.Трубки
Рождение ребёнка
04.12.1809
Сын: Савва Кодратов
Отец ребёнка: Горюнов Кодрат Ильин
Рождение ребёнка
1813
Сын: Роман Кодратов
Отец ребёнка: Горюнов Кодрат Ильин
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Евдокия Кодратова
Отец ребёнка: Горюнов Кодрат Ильин
Рождение ребёнка
04.10.1819
Дочь: Пелагия Кодратова
Отец ребёнка: Горюнов Кодрат Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горюнов Кодрат Ильин
Смерть
06.04.1835
Похороны
Неизвестно
на Сырицском кладбище