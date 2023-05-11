Евдокия Кодратова
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти18.12.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Горюнов Кодрат Ильин
Мать: Анна Яковлева
Бракосочетание
14.10.1834
Муж: Герасим Филимонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1837
Дочь: Агафия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Филимонов
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1839
Сын: Адриан Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Филимонов
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Филимонов
Смерть
18.12.1877