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Евдокия Кодратова

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

18.12.1877

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Горюнов Кодрат Ильин

Мать: Анна Яковлева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.10.1834

Муж: Герасим Филимонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1837

Дочь: Агафия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Филимонов

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1839

Сын: Адриан Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Филимонов

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Филимонов

Смерть
18.12.1877
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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