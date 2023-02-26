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Герасим Филимонов

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Место рождения

д.Сиволопы ( Капустино ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Ксензов Филимон Харитонов

Мать: Ксензова Евгения (Александрова)

д.Сиволопы ( Капустино ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1834

Жена: Евдокия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1837

Дочь: Агафия Герасимова

Мать ребёнка: Евдокия Кодратова

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1839

Сын: Адриан Герасимов

Мать ребёнка: Евдокия Кодратова

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кодратова

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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