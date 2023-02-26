Герасим Филимонов
Место рожденияд.Сиволопы ( Капустино ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
д.Сиволопы ( Капустино ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1834
Жена: Евдокия Кодратова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1837
Дочь: Агафия Герасимова
Мать ребёнка: Евдокия Кодратова
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1839
Сын: Адриан Герасимов
Мать ребёнка: Евдокия Кодратова
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кодратова
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно