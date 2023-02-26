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Ксензов Филимон Харитонов

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Место рождения

д.Капустино - Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

13.04.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ксензов Харитон Матвеев

Мать: не указана

д.Капустино - Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.07.1807

Жена: Ксензова Евгения (Александрова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Герасим Филимонов

Мать ребёнка: Ксензова Евгения (Александрова)

д.Сиволопы ( Капустино ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ксензов Роман Филимонов

Мать ребёнка: Ксензова Евгения (Александрова)

Рождение ребёнка
06.02.1823

Сын: Ксензов Фёдор Филимонов

Мать ребёнка: Ксензова Евгения (Александрова)

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1825

Сын: Ксензов Матвей Филимонов

Мать ребёнка: Ксензова Евгения (Александрова)

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Прохор Филимонов

Мать ребёнка: Ксензова Евгения (Александрова)

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1830

Сын: Ксензов Иван Филимонов

Мать ребёнка: Ксензова Евгения (Александрова)

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.04.1844
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
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