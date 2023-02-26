Ксензов Филимон Харитонов
Место рожденияд.Капустино - Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1791
Дата смерти13.04.1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Ксензов Харитон Матвеев
Мать: не указана
д.Капустино - Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.07.1807
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1817
Сын: Герасим Филимонов
Мать ребёнка: Ксензова Евгения (Александрова)
д.Сиволопы ( Капустино ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Ксензова Евгения (Александрова)
Рождение ребёнка
06.02.1823
Мать ребёнка: Ксензова Евгения (Александрова)
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1825
Мать ребёнка: Ксензова Евгения (Александрова)
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Прохор Филимонов
Мать ребёнка: Ксензова Евгения (Александрова)
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1830
Мать ребёнка: Ксензова Евгения (Александрова)
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.04.1844
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.