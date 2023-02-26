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Прохор Филимонов

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Место рождения

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ксензов Филимон Харитонов

Мать: Ксензова Евгения (Александрова)

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1848

Жена: Евдокия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1858

Дочь: Марфа Прохорова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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