Прохор Филимонов
Место рожденияд.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1848
Жена: Евдокия Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1858
Дочь: Марфа Прохорова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно