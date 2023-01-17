Рыбак (Врочинская) Казимира Томашевна
Место рожденияд. Врочина Белостокского уезда Гродненской губерни
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губерни
Рождение ребёнка
23.05.1873
Сын: Рыбак Станислав Степанович
Отец ребёнка: Рыбак Стефан
Чирки, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.09.1874
Отец ребёнка: Рыбак Стефан
д. Черковой Гагаринской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыбак Стефан
Смерть
Неизвестно