Рыбак (Врочинская) Казимира Томашевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбак (Врочинская) Казимира Томашевна

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Место рождения

д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губерни

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич

Мать: Врочинская Юлия

д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губерни
Рождение ребёнка
23.05.1873

Сын: Рыбак Станислав Степанович

Отец ребёнка: Рыбак Стефан

Чирки, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.09.1874

Сын: Рыбак Стефан Стефанович

Отец ребёнка: Рыбак Стефан

д. Черковой Гагаринской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбак Стефан

Смерть
Неизвестно
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