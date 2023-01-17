Рыбак Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1873
Сын: Рыбак Станислав Степанович
Мать ребёнка: Рыбак Казимира Томашевна
Чирки, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.09.1874
Мать ребёнка: Рыбак Казимира Томашевна
д. Черковой Гагаринской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбак Казимира Томашевна
Смерть
Неизвестно