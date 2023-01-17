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Рыбак Стефан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1873

Сын: Рыбак Станислав Степанович

Мать ребёнка: Рыбак Казимира Томашевна

Чирки, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.09.1874

Сын: Рыбак Стефан Стефанович

Мать ребёнка: Рыбак Казимира Томашевна

д. Черковой Гагаринской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбак Казимира Томашевна

Смерть
Неизвестно
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