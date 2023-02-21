Врочинская (Ольшевская) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врочинская (Ольшевская) Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич

Отец ребёнка: Врочинский Томаш

д. Врочина Белостокский уезда Гродненской губернии
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Серафима Томашевна

Отец ребёнка: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич

д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губерни
Рождение ребёнка
1854

Сын: Врочинский Адольф Томашевич

Отец ребёнка: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич

д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губернии
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Рыбак Казимира Томашевна

Отец ребёнка: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич

д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губерни
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Врочинский Томаш

Смерть
Неизвестно
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