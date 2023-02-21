Врочинская (Ольшевская) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич
Отец ребёнка: Врочинский Томаш
д. Врочина Белостокский уезда Гродненской губернии
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Серафима Томашевна
Отец ребёнка: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич
д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губерни
Рождение ребёнка
1854
Сын: Врочинский Адольф Томашевич
Отец ребёнка: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич
д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губернии
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Рыбак Казимира Томашевна
Отец ребёнка: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич
д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губерни
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Врочинский Томаш
Смерть
Неизвестно