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Врочинский Адольф Томашевич

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Место рождения

д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губернии

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич

Мать: Врочинская Юлия

д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губернии
Бракосочетание
07.11.1877

Жена: Врочинская Марыся Андреевна

г. Петроавловск
Рождение ребёнка
01.10.1901

Дочь: Елизавета Адольфовна

Мать ребёнка: Врочинская Флерентина Мартиновна

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Врочинская Флерентина Мартиновна

Смерть
Неизвестно
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