Врочинский Адольф Томашевич
Место рожденияд. Врочина Белостокского уезда Гродненской губернии
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губернии
Бракосочетание
07.11.1877
г. Петроавловск
Рождение ребёнка
01.10.1901
Дочь: Елизавета Адольфовна
Мать ребёнка: Врочинская Флерентина Мартиновна
Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно