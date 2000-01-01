Врочинский Томаш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врочинский Томаш

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич

Мать ребёнка: Врочинская Юлия

д. Врочина Белостокский уезда Гродненской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Врочинская Юлия

Смерть
Неизвестно
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