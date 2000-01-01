Врочинский Томаш
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич
Мать ребёнка: Врочинская Юлия
д. Врочина Белостокский уезда Гродненской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Врочинская Юлия
Смерть
Неизвестно