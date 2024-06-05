Тополина-Матаркина Евдокия Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Матаркин Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баланова-Тополина Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тополин Федор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тополин Конон
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тополина Агафья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.09.1924
Дочь: Тополина Анна Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно