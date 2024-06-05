Тополина-Матаркина Евдокия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТополина-Матаркина Евдокия Сидоровна

Тополина-Матаркина Евдокия Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Матаркин Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баланова-Тополина Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тополин Федор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тополин Конон

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тополина Агафья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.09.1924

Дочь: Тополина Анна Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.