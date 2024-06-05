Матаркин Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матаркин Буор Конон Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матаркин Чорчуулла Конон Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Матаркин Таппаас Семен Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Матаркин Табыа Иван Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Тополина-Матаркина Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Матаркин Ньара Николай Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно