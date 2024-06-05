Матаркин Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матаркин Сидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матаркин Буор Конон Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матаркин Чорчуулла Конон Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Матаркин Таппаас Семен Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Матаркин Яков Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Матаркин Табыа Иван Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Тополина-Матаркина Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Матаркин Ньара Николай Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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