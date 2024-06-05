Тополина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1924
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Жиркова Евдокия Титовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.02.1956
Дочь: Алексеева Акулина Титовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Тарабукина Людмила Титовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Богданова Титана Титовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно