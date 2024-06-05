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Тополина Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1924

Отец: не указан

Мать: Тополина-Матаркина Евдокия Сидоровна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Жиркова Евдокия Титовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.02.1956

Дочь: Алексеева Акулина Титовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Тарабукина Людмила Титовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Богданова Титана Титовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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