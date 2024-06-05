Алексеева Акулина Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1956
Отец: не указан
Мать: Тополина Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1988
Дочь: Алексеева Сардаана Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Егорович
Рождение ребёнка
14.05.1990
Дочь: Алексеева Ньургуяна Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Егорович
Рождение ребёнка
20.01.1994
Дочь: Алексеева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Егорович
Рождение ребёнка
19.10.1996
Дочь: Алексеева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Егорович