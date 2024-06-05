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Алексеева Акулина Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1956

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1956

Отец: не указан

Мать: Тополина Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Иван Егорович

Рождение ребёнка
09.01.1988

Дочь: Алексеева Сардаана Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Егорович

Рождение ребёнка
14.05.1990

Дочь: Алексеева Ньургуяна Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Егорович

Рождение ребёнка
20.01.1994

Дочь: Алексеева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Егорович

Рождение ребёнка
19.10.1996

Дочь: Алексеева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Егорович

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