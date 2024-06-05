Тарабукина Людмила Титовна 1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарабукина Людмила Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: Тополина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Тарабукина Агаша Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Неустроева Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1991

Сын: Бурцев Александр Михайлович

Отец ребёнка: не указан

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