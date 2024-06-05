Тарабукина Людмила Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать: Тополина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Тарабукина Агаша Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Неустроева Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1991
Сын: Бурцев Александр Михайлович
Отец ребёнка: не указан