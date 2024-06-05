Баланова-Тополина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баланов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баланова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Баланов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баланова Анна Петровна
Отец ребёнка: Баланов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баланов Петр
Смерть
Неизвестно