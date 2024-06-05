Баланова-Тополина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баланова-Тополина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Тополина-Матаркина Евдокия Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баланов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баланова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Баланов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баланова Анна Петровна

Отец ребёнка: Баланов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баланов Николай Петрович

Отец ребёнка: Баланов Петр

Смерть
Неизвестно

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