Горынцев Михайло Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Горынцев Кондратий Елфимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1752
Сын: Горынцев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Горынцева Пелагея Саввиновна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Горынцева) Меланья (Маремьяна) Михайловна
Мать ребёнка: Горынцева Пелагея Саввиновна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Горынцева Пелагея Саввиновна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Горынцева) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Горынцева Пелагея Саввиновна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Горынцев Лаврентий Михайлович
Мать ребёнка: Горынцева Пелагея Саввиновна
Смерть
Неизвестно