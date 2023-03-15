Горынцев Михайло Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорынцев Михайло Кондратьевич

Горынцев Михайло Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Горынцев Кондратий Елфимович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1752

Сын: Горынцев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Горынцева Пелагея Саввиновна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Горынцева) Меланья (Маремьяна) Михайловна

Мать ребёнка: Горынцева Пелагея Саввиновна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Горынцев Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Горынцева Пелагея Саввиновна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Горынцева) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Горынцева Пелагея Саввиновна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Горынцев Лаврентий Михайлович

Мать ребёнка: Горынцева Пелагея Саввиновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.