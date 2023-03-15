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Горынцев Кондратий Елфимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горынцев Никифор Кондратьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихоманова (Горынцева) Парасковья Кондратьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1709

Сын: Горынцев Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1712

Сын: Горынцев Федор Кондратьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1716

Сын: Горынцев Гаврило-Григорий Кондратьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1718

Сын: Горынцев Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1727

Сын: Горынцев Михайло Кондратьевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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