Горынцева Пелагея Саввиновна
Место рожденияд. Антипинская (Лохта)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Горынцев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Горынцев Михайло Кондратьевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Горынцева) Меланья (Маремьяна) Михайловна
Отец ребёнка: Горынцев Михайло Кондратьевич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Горынцев Михайло Кондратьевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Горынцева) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Горынцев Михайло Кондратьевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Горынцев Лаврентий Михайлович
Отец ребёнка: Горынцев Михайло Кондратьевич
Смерть
Неизвестно