Горынцева Пелагея Саввиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горынцева Пелагея Саввиновна

Место рождения

д. Антипинская (Лохта)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Горынцев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Горынцев Михайло Кондратьевич

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Горынцева) Меланья (Маремьяна) Михайловна

Отец ребёнка: Горынцев Михайло Кондратьевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Горынцев Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Горынцев Михайло Кондратьевич

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Горынцева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Горынцев Михайло Кондратьевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Горынцев Лаврентий Михайлович

Отец ребёнка: Горынцев Михайло Кондратьевич

Смерть
Неизвестно

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