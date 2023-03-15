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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Горынцев Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Горынцев Кондратий Елфимович
Рождение ребёнка
1712
Сын: Горынцев Федор Кондратьевич
Отец ребёнка: Горынцев Кондратий Елфимович
Рождение ребёнка
1716
Сын: Горынцев Гаврило-Григорий Кондратьевич
Отец ребёнка: Горынцев Кондратий Елфимович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Горынцев Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Горынцев Кондратий Елфимович
Рождение ребёнка
1727
Сын: Горынцев Михайло Кондратьевич
Отец ребёнка: Горынцев Кондратий Елфимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горынцев Никифор Кондратьевич
Отец ребёнка: Горынцев Кондратий Елфимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихоманова Парасковья Кондратьевна
Отец ребёнка: Горынцев Кондратий Елфимович