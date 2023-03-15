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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Горынцев Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Горынцев Кондратий Елфимович

Рождение ребёнка
1712

Сын: Горынцев Федор Кондратьевич

Отец ребёнка: Горынцев Кондратий Елфимович

Рождение ребёнка
1716

Сын: Горынцев Гаврило-Григорий Кондратьевич

Отец ребёнка: Горынцев Кондратий Елфимович

Рождение ребёнка
1718

Сын: Горынцев Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Горынцев Кондратий Елфимович

Рождение ребёнка
1727

Сын: Горынцев Михайло Кондратьевич

Отец ребёнка: Горынцев Кондратий Елфимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горынцев Никифор Кондратьевич

Отец ребёнка: Горынцев Кондратий Елфимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихоманова Парасковья Кондратьевна

Отец ребёнка: Горынцев Кондратий Елфимович

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