Соколова (Никлаус) Лидия (Линда) Августовна
Место рожденияСворец Покровский
Дата рождения17.05.1924
Дата смерти02.05.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1924
Отец: Никлаус Август
Мать: Никлаус Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Николай Яковлевич
Смерть
02.05.2008