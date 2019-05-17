Соколова (Никлаус) Лидия (Линда) Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Никлаус) Лидия (Линда) Августовна

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Место рождения

Сворец Покровский

Дата рождения

17.05.1924

Дата смерти

02.05.2008

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1924

Отец: Никлаус Август

Мать: Никлаус Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
30.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Николай Яковлевич

Смерть
02.05.2008

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