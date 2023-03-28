- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянами с. Сварец, Юдинской волости, Гдовского уезда, И. и Я. Игнатовыми. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
По жалобе крестьянина д. Сворец Юдинской волости Гдовского уезда М. Васильева на сына. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 25 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1355Сворец Покровский, мыза вл.при озере.6540198278Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Сварец д.652 стан43124 участок12почтовое отделение Ляды.