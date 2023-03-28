мыза Сворец Покровский, мыза Сворец Покровский, Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Сворец Покровский

Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
мыза
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянами с. Сварец, Юдинской волости, Гдовского уезда, И. и Я. Игнатовыми. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
По жалобе крестьянина д. Сворец Юдинской волости Гдовского уезда М. Васильева на сына. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 25 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1355Сворец Покровский, мыза вл.при озере.6540198278Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Юдинская волость
Сварец д.652 стан43124 участок12почтовое отделение Ляды.
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