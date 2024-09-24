Соколов Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1922
Дата смерти09.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1922
ГАПО Ф.Р-52 Оп.3 Д.329 “Дело по обложению индивидуальным сельхозналогом и лишению избирательных прав Соколова Якова, д. Боброво.”
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова (Никлаус) Лидия (Линда) Августовна
Смерть
09.05.1980