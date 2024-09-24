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Соколов Николай Яковлевич

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Место рождения

Боброво, Бобровская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

07.06.1922

Дата смерти

09.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1922

Отец: Соколов Яков Петрович

Мать: Соколова (Морозова) Екатерина Семёновна

Боброво, Бобровская волость, Гдовский уезд
ГАПО Ф.Р-52 Оп.3 Д.329 “Дело по обложению индивидуальным сельхозналогом и лишению избирательных прав Соколова Якова, д. Боброво.”
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Никлаус) Лидия (Линда) Августовна

Рождение ребёнка
30.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова (Никлаус) Лидия (Линда) Августовна

Смерть
09.05.1980

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