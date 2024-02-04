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Ирина Семенова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.04.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1834 ст.

Отец: Семен Михайлов

Мать: Василиса Ефимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.05.1851 ст.

Муж: Ферапонт Яковлев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.02.1855 ст.

Сын: Лев Ферапонтов

Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.08.1857 ст.

Дочь: Наталья Ферапонтова

Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.03.1859 ст.

Дочь: Дарья Ферапонтова

Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Михаил Ферапонтов

Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Яков Ферапонтов

Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1869 ст.

Дочь: Вера Ферапонтова

Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1869 ст.

Дочь: Надежда Ферапонтова

Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1869 ст.

Дочь: Любовь Ферапонтова

Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.03.1874 ст.

Дочь: Дарья Ферапонтова

Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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