Ирина Семенова
Место рождения
Дата рождения18.04.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1834 ст.
Отец: Семен Михайлов
Мать: Василиса Ефимова
Бракосочетание
14.05.1851 ст.
Муж: Ферапонт Яковлев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.02.1855 ст.
Сын: Лев Ферапонтов
Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев
Рождение ребёнка
19.08.1857 ст.
Дочь: Наталья Ферапонтова
Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев
Рождение ребёнка
11.03.1859 ст.
Дочь: Дарья Ферапонтова
Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев
Рождение ребёнка
1864 ст.
Сын: Михаил Ферапонтов
Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Яков Ферапонтов
Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев
Рождение ребёнка
09.09.1869 ст.
Дочь: Вера Ферапонтова
Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев
Рождение ребёнка
09.09.1869 ст.
Дочь: Надежда Ферапонтова
Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев
Рождение ребёнка
09.09.1869 ст.
Дочь: Любовь Ферапонтова
Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев
Рождение ребёнка
06.03.1874 ст.
Дочь: Дарья Ферапонтова
Отец ребёнка: Ферапонт Яковлев
Смерть
Неизвестно