Ферапонт Яковлев
Место рождения
Дата рождения15.05.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1833 ст.
Отец: Яков Кононов
Мать: Федора Федорова
Бракосочетание
14.05.1851 ст.
Жена: Ирина Семенова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.02.1855 ст.
Сын: Лев Ферапонтов
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
19.08.1857 ст.
Дочь: Наталья Ферапонтова
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
11.03.1859 ст.
Дочь: Дарья Ферапонтова
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
1864 ст.
Сын: Михаил Ферапонтов
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Яков Ферапонтов
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
09.09.1869 ст.
Дочь: Вера Ферапонтова
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
09.09.1869 ст.
Дочь: Надежда Ферапонтова
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
09.09.1869 ст.
Дочь: Любовь Ферапонтова
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
06.03.1874 ст.
Дочь: Дарья Ферапонтова
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Смерть
Неизвестно