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Ферапонт Яковлев

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.05.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1833 ст.

Отец: Яков Кононов

Мать: Федора Федорова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.05.1851 ст.

Жена: Ирина Семенова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.02.1855 ст.

Сын: Лев Ферапонтов

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.08.1857 ст.

Дочь: Наталья Ферапонтова

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.03.1859 ст.

Дочь: Дарья Ферапонтова

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Михаил Ферапонтов

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Яков Ферапонтов

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1869 ст.

Дочь: Вера Ферапонтова

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1869 ст.

Дочь: Надежда Ферапонтова

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1869 ст.

Дочь: Любовь Ферапонтова

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.03.1874 ст.

Дочь: Дарья Ферапонтова

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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