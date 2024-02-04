Василиса Ефимова
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смерти24.04.1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1820 ст.
Муж: Семен Михайлов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1825 ст.
Сын: Игнат Семенов
Отец ребёнка: Семен Михайлов
Рождение ребёнка
28.09.1829 ст.
Отец ребёнка: Семен Михайлов
Рождение ребёнка
10.01.1832 ст.
Сын: Григорий Семенов
Отец ребёнка: Семен Михайлов
Рождение ребёнка
18.04.1834 ст.
Дочь: Ирина Семенова
Отец ребёнка: Семен Михайлов
Рождение ребёнка
06.05.1836 ст.
Дочь: Пелагея Семенова
Отец ребёнка: Семен Михайлов
Рождение ребёнка
08.01.1839 ст.
Отец ребёнка: Семен Михайлов
Рождение ребёнка
22.04.1841 ст.
Сын: Яков Семенов
Отец ребёнка: Семен Михайлов
Рождение ребёнка
10.01.1843 ст.
Сын: Игнат Семенов
Отец ребёнка: Семен Михайлов
Рождение ребёнка
08.06.1845 ст.
Сын: Елисей Семенов
Отец ребёнка: Семен Михайлов
Смерть
24.04.1850 ст.
От чахотки