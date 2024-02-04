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Василиса Ефимова

Место рождения

Томаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

24.04.1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Томаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.11.1820 ст.

Муж: Семен Михайлов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1825 ст.

Сын: Игнат Семенов

Отец ребёнка: Семен Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.09.1829 ст.

Сын: Дроздов Андрей Семенов

Отец ребёнка: Семен Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1832 ст.

Сын: Григорий Семенов

Отец ребёнка: Семен Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.04.1834 ст.

Дочь: Ирина Семенова

Отец ребёнка: Семен Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.05.1836 ст.

Дочь: Пелагея Семенова

Отец ребёнка: Семен Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1839 ст.

Сын: Дроздов Афанасий Семенов

Отец ребёнка: Семен Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.04.1841 ст.

Сын: Яков Семенов

Отец ребёнка: Семен Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1843 ст.

Сын: Игнат Семенов

Отец ребёнка: Семен Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.06.1845 ст.

Сын: Елисей Семенов

Отец ребёнка: Семен Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
24.04.1850 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки

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